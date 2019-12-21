Скоро зацветет магнолия: во Львове на видео засняли результаты аномальной погоды

В сети появилось видео последствий аномального тепла, во Львове зацвели калина и жимолость.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".
Лещина выпустила несколько сантиметровые соцветия-сережки и вот-вот треснут почки магнолии.
Такую естественную аномалию можно наблюдать на территории детского эколого-натуралистического центра.
Его руководитель говорит, если для калины, которая растет на высокогорье, характерно цветение 7-8 раз в сезон, то для других деревьев это не типичное явление.
Напомним, что в сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.
Ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.