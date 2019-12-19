Ждать ли "зимней сказки" на Новый год: синоптики уточнили прогноз по Украине

На Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

"Непосредственно перед Новым годом ночные температуры будут около 0 градусов, а дневные от 0 до +6 градусов", – сообщил изданию ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло. - Дождь перейдет в снег и в мокрый снег".

По его словам, 31 декабря и 1 января температура воздуха днем будет выше 0 градусов. При этом, такая погода будет наблюдаться в Украине ориентировочно с 28 декабря по 2 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о снегопадах в декабре и назвали даты.