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Ждать ли "зимней сказки" на Новый год: синоптики уточнили прогноз по Украине

четверг, 19 декабря 2019, 15:45
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Фото: Фото из открытых источников

На Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

"Непосредственно перед Новым годом ночные температуры будут около 0 градусов, а дневные от 0 до +6 градусов", – сообщил изданию ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло. - Дождь перейдет в снег и в мокрый снег".

По его словам, 31 декабря и 1 января температура воздуха днем будет выше 0 градусов. При этом, такая погода будет наблюдаться в Украине ориентировочно с 28 декабря по 2 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о снегопадах в декабре и назвали даты.

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