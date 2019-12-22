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"До" и "после" войны: в сети сравнили показательные фото с Донбасса

воскресенье, 22 декабря 2019, 17:30
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В сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

Фото появилось в Twitter-аккаунте "Департамент АНТИ пропаганды "ДНР".

"Эх были времена", - пишет автор.

"Да было время золотое, летали из этого красавчика. Единственное, что меня обескураживало, почему никогда посадка в лайнер не происходила через "рукав", - написал в комментариях пользователь сети Олег Лаврушко.

Сейчас Донецкий аэропорт выглядит совсем не так красиво.

ДАП и окрестности зимой
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ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1
ДАП и окрестности зимой
1 / 1

На фото видны следы обстрелов, дыры от пуль, следы взрывов. Стены монастыря, которые не обвалились, очень облуплены. Территория ДАП выглядит очень запущено. Снег не смог прикрыть следы войны.

Напомним, что снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе. Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.

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