Нужно давать ему жизнь: известный телеведущий мощно высказался об украинском языке

Известный украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов объяснил, как следует относиться к украинскому языку.

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Апострофу".

"Моя позиция была и остается. Государственный язык нужно защищать, на государственном надо общаться, вдохновлять его, давать ему жизнь. Но нельзя давать этому языку жизнь, если ты общаешься на другом языке. Да, к сожалению, много-кто не воспитывался на украинском, и это не вина человека. Но если сегодня сложились такие условия, что надо поддержать не только Украину, но и традиции, историю, и надо совершенствовать украинский, если человек до сих пор не знает его хорошо и не общается на родном языке", - заявил он.

По его словам, при этом, навязывать язык или его изучение насильно, категорически нельзя.

"Русскоязычных сегодня мы не будем учить. Но мы можем им посоветовать. Не надо требовать, не надо заставлять силой, потому что язык - это живое. И заинтересованность человека в изучении языка должна быть его решением. То есть нельзя навязывать язык", - уверен ведущий.

Суханов уверен, что государство делает правильно, когда есть действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке.

"Так или иначе, но когда-то это должно было быть внедрено в жизнь. И шаг за шагом украинский входит в нашу жизнь, в наш быт. Но знаете, ничто никогда не изменится, если мы не начнем меняться сами, если не начнем разговаривать на том языке, который всегда был на этой земле. Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас", - резюмировал журналист.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу - Алексей Суханов.