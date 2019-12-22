Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу - Алексей Суханов

АЛЕКСЕЙ СУХАНОВ - известный украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий. "Апостроф" пообщался с ним на церемонии награждения премии программы "Звездный путь" под названием "Ночь химер". Часть разговора была посвящена шоу, на котором украинские звезды получили награды в разных номинациях. Но мы также спросили у Алексея о его отношении к украинскому языку (Алексей свободно общается на украинском) и влиянии "зеленой" власти на украинскую культуру и язык. Между прочим, на этой неделе Алексей Суханов наконец стал гражданином Украины, с чем мы его поздравляем. Отметим, что в 2014 году Алексей Суханов переехал из России в Украину в связи с несогласием с позицией телеканала "РЕН ТВ" (где он тогда работал) по войне на востоке Украины.

- Какие впечатления у вас сложились о шоу?

- Такие события должны быть, потому что это очень полезно. Наша жизнь такая сложная и неэмоциональная. Я имею в виду определенное соответствующее настроение - чтобы оно вдохновляло, придавало уверенность. И такие мероприятия необходимы для этого. И я даже посоветовал бы организаторам, что весной тоже надо сделать подобного рода мероприятие.

И если человек, у которого нет никакой возможности быть причастным к этому, даже если он посмотрит на фотографии и видео с этого мероприятия - это тоже может вдохновить.

К сожалению, не каждый из нас может быть причастен к таким мероприятиям. Но когда они проходят, это тоже вдохновляет на то, что будущее есть, и оно должно быть красивым, позитивным.

- Что вас больше всего поразило в позитивном свете и были ли моменты, на которые организаторам стоит обратить внимание?

- Мне кажется, что не очень правильно критиковать, потому что это первый опыт. И, как мне кажется, было сделано все, чтобы этот праздник состоялся. Это самое главное. Да, многие оделись в то, что было - а к таким мероприятиям надо готовиться. И даже не надо тратить много денег, чтобы прийти и удивить. Можно немного добавить креатива, немного собственных идей, чтобы как-то отличаться от других. Ведь это креатив, который не всегда требует денег. Главное - настроение, идея. Можно найти в собственном шкафу что-то такое, чего ты еще ни разу не одевал.

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- Подавляющее большинство гостей "Ночи химер" общалось на украинском языке. И речь даже тех, кто в повседневной жизни общается на русском, а на сцене разговаривал на украинском.

- Моя позиция была и остается. Государственный язык нужно защищать, на государственном надо общаться, вдохновлять его, давать ему жизнь. Но нельзя давать этому языку жизнь, если ты общаешься на другом языке. Да, к сожалению, много-кто не воспитывался на украинском, и это не вина человека. Но если сегодня сложились такие условия, что надо поддержать не только Украину, но и традиции, историю, и надо совершенствовать украинский, если человек до сих пор не знает его хорошо и не общается на родном языке.

Русскоязычных сегодня мы не будем учить. Но мы можем им посоветовать. Не надо требовать, не надо заставлять силой, потому что язык - это живое. И заинтересованность человека в изучении языка должна быть его решением. То есть нельзя навязывать язык.

- А то, что делает государство для украинского языка - это правильный подход или, возможно, слишком жесткий?

- Государство делает правильно, когда есть действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке. Так или иначе, но когда-то это должно было быть внедрено в жизнь. И шаг за шагом украинский входит в нашу жизнь, в наш быт. Но знаете, ничто никогда не изменится, если мы не начнем меняться сами, если не начнем разговаривать на том языке, который всегда был на этой земле. Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас.

- Да, но наш известный сосед в определенной степени навязывает украинцам свой язык. Нужно ли нашей культуре также показывает противовес этому?

- Отвечая на это, я могу сказать только одно: пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что-то не нравится, я ему могу посоветовать только одно - пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела.

У Украины есть свой путь - и это только европейский и цивилизованный путь. И ни одна страна не может существовать без истории, традиции и языка. Это не страна, если в ней не помнят о самом главном - что составляет основу любого государства. Такова моя позиция.

- Уже более полугода, как мы имеем новую украинскую власть, которую выбрало подавляющее большинство населения. Как вы считаете, достаточно ли эта власть делает для украинской культуры и языка?

- Они не волшебники. И очень странно ждать каких-то немедленных изменений. К этой власти перешло много проблем. Мы можем их осуждать, можем винить их, потому что это право каждого гражданина. Но у любой власти есть определенное время, чтобы воспользоваться имеющими возможностями. Давайте немного подождем - не надо торопиться. Вместо этого нужно предоставить власти еще возможности, чтобы она продемонстрировала, что она действительно хочет, чего она действительно хочет - а потом делать выводы.

- Почему так долго длилась эпопея с вашим гражданством?

- Это человеческий фактор, который никоим образом не влияет на мое отношение к Украине, к выбору, который я принял в 2014 году. Моя любовь, уважение и отношение к Украине не меняются. И я понимаю, что буду жить только в Украине, именно здесь я вижу свое будущее.