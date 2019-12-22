Появилась меткая карикатура о зарплатах и ценах в Украине

В сети показали меткую карикатуру о зарплатах и ценах в Украине.

Картинку разметили в сети.

Украинцы жалуются, что в стране растут цены на электричество, бензин и на продукты. Однако, несмотря на это, зарплаты остаются на том же уровне. Это возмущает жителей страны, потому они решили показать ситуацию карикатурой, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который недавно пожаловался на "маленькую" зарплату, снова взбудоражил сеть странным заявлением о взаимосвязи роста цен и падении курса доллара.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали интересную статистику, которой показали, во сколько украинскому бюджету обходится содержание одного народного избранника в год.