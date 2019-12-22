"Темная" сторона Станицы Луганской: в сети показали фото гигантской очереди на оккупированном Донбассе

Возле одного из пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе, в районе Станицы Луганской, скапливаются огромные очереди людей.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

На снимках можно увидеть как большое количество людей ждут своей очереди для перехода на подконтрольную Украине территорию. Большинство из находящихся в очереди – пожилые люди.

"Очередь в "фашистскую" Украину, где всех "пытают" и "издеваются". Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска", – прокомментировал фото блогер.

В то же время, в сети некоторые пользователи усомнились, что фото были сделаны именно рядом со Станицей. Им ответили, что на снимках – новый подход к переходу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось фото возле пункта пропуска с оккупированного Донбасса, на нем видно, как десятки машин выстроились в очередь, чтобы проехать на подконтрольную правительству территорию Украины.