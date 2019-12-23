Дело об убийстве Шеремета: появилось важное заявление о доказательствах вины Антоненко

В корпусе мины, изъятой у музыканта и бойца спецназа Андрея Антоненка, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, нашли остатки того же вещества, которое использовалось для подрыва автомобиля белорусского журналиста.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины, ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус был изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета", - сказано в сообщении.

Кроме того, на корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Их принадлежность будут устанавливать дополнительными исследованиями.

Экспертизу изъятой у Антоненко мины проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

В полиции также сообщили, что подозреваемый Андрей Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятой у него мины, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Как сообщал "Апостроф", Андрей Антоненко передал письмо из СИЗО, в котором утверждает, что не имеет отношения к убийству Шеремета.