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Это все ложь: фигурант дела Шеремета написал громкое письмо из СИЗО, фото

вторник, 17 декабря 2019, 10:58
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Арестованный подозреваемый по делу о громком убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко написал письмо в следственном изоляторе, фотографию которого в Facebook опубликовала его знакомая Полина Иванова.

В своем письме Антоненко написал, что не имеет отношения к убийству Шеремета, "что бы ни говорили люди сверху".

“Это все брехня. Полная. С первой буквы... Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди”, - написал он.

Как известно, мать журналиста Людмила Шеремет недавно заявила, что брифинг полиции, на котором назвали имена фигурантов дела, был преждевременным. По словам женщины, в данный момент расследование "не доведено до логического завершения".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

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