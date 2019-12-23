Денег нет даже на еду: Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе

Российские оккупанты ужали финансирование боевиков на Донбассе настолько, что оставили их без еды и лекарств в местных больницах.

Об этом сообщает украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан в Telegram.

"В связи с финансовыми трудностями в больнице ограничили питание представителей российско-оккупационных войск 9 омсп. Роисся вперде, или как всегда отработанный материал уже бросила и списала. И тебя бросит твоя "семья" сынок!" – говорится в подписи к скрину фотосвидетельства такого поведения российских оккупантов по отношению к представителям бандформированиям.

На снимке можно увидеть лекарства и продукты, которые принесли раненным боевикам в травматологию волонтеры.

Как информировал "Апостроф", ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.