Появились имя и фото бойца ВСУ, погибшего во время перестрелки с врагом на Донбассе

В воскресенье, 22 декабря, в результате обстрелов на Донбассе погиб воин 93-й бригады Холодный Яр солдат Герман Соловьев 1990 года рождения.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Соловьев был механиком-водителем. Благодаря высокому росту имел позывной "Маяк".

Фото: Facebook

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - говорят про бойца собратья.

Герман родом из Каменского, жил в Днепре.

Фото: Facebook

В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018 года, воевал в Верхнеторецком.

Дома у бойца осталась мама.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе устроили новую провокацию, применив лазерное оружие.