У боевиков ЛДНР появилось опасное оружие: всплыли тревожные подробности, видео

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Боевики на Донбассе устроили новую провокацию, использовав против украинских военнослужащих лазерное оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Военные уточняют, что в последние дни боевики не используют его, а только "кошмарят" украинских военных, хвастаясь новым оружием.

При этом, украинские военнослужащие не отвечают на провокацию боевиков.

Напомним, что по данным пресс-центра ООС, буквально в пятницу, 20 декабря, на Донбассе украинский военный получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированный Донбасс с РФ прибыл отряд снайперов, которые расстреливают украинских военных и мирных жителей и таким образом сдают своеобразные экзамены.

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