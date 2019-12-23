RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

10:39
Умер французский дизайнер Эмануэль Унгаро: он одевал Катрин Денев и Жаклин Кеннеди
10:28
Ломаченко рассказал, когда состоится самый ожидаемый бой в его карьере
07:00
Маринованные шампиньоны за 7 минут - простой рецепт закуски к праздничному столу

22 декабря

23:53
Кризис атаки: "Реал" упустил победу в "класико"
20:51
И Роналду не помог: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок
20:26
"Челси" уверенно обыграл команду Моуринью в матче чемпионата Англии: видеообзор
19:44
Подготовка к Олимпиаде под угрозой: спортсмены выступили с тревожным обращением
19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
17:51
Ювентус - Лацио: стартовые составы
17:32
Тоттенхэм - Челси: стартовые составы
16:30
Украинский кикбоксер избил россиянина на престижном турнире: видео
15:55
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Анси
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину накрыл мощный циклон: синоптик рассказала, к чему готовиться

понедельник, 23 декабря 2019, 11:15
переглянути новину українською
Фото: РБК-Украина

В Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей территории страны, апогеем которых станет похолодание, что порадует украинцев на ближайших выходных.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями, также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, разве что - туманы и морось", - отметила она.

По ее словам, в Киеве во вторник, 24 декабря, ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

"В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, "минуси" придут ориентировочно 27-28 декабря", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в новогоднюю ночь в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: