Украину накрыл мощный циклон: синоптик рассказала, к чему готовиться

В Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей территории страны, апогеем которых станет похолодание, что порадует украинцев на ближайших выходных.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями, также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, разве что - туманы и морось", - отметила она.

По ее словам, в Киеве во вторник, 24 декабря, ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

"В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, "минуси" придут ориентировочно 27-28 декабря", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в новогоднюю ночь в Киеве.