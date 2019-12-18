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Показаний не будет: в расследовании дела Шеремета произошел неожиданный поворот

среда, 18 декабря 2019, 10:17
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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания.

Об этом сообщил представитель группы правовой защиты Антоненко Виталий Галенченко в Facebook.

"Следователь пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет. И напоследок: предупреждаем власть и общественность, что следствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников", - уточнил адвокат.

Он также уточнил, что Антоненко не признает свою вину.

"Посетили его (Антоненко. - ред.) в ИВС (он до сих пор не в СИЗО). О состоянии Андрея. Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые излагаются. Поскольку эти факты, в том числе алиби легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано тюремное письмо волонтера и военного медика Юлии Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, его матери.

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