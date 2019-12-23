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В Украине накануне Нового года начали цвести ромашки: фото удивительной аномалии

понедельник, 23 декабря 2019, 14:29
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В среду, 18 декабря, на Закарпатье зацвели цветы. Такая аномалия произошла в селах Иршавщины, там расцвели ромашки и виолы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Карпат".

Там уже длительное время держится аномально теплая погода, которая держит в тонусе местную флору.

Свежие бутоны можно наблюдать на обочинах и в многочисленных цветниках местных жителей.

Стоит отметить, что вышеназванные растения цветут летом. К середине осени они полностью высыхают.

Фото: Голос Карпат

Фото: Голос Карпат

Фото: Голос Карпат

Фото: Голос Карпат

Напомним, что в сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители очень обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

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