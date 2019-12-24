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Героическое спасение копом заложницы в Харькове: появилось видео инцидента

вторник, 24 декабря 2019, 20:54
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Стали известны подробности происшествия в Немышлянская районе Харькова, во время которого полицейский получил ножевое ранение, спасая захваченную заложницу.

Комментарии начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко и видео инцидента опубликовала полицейская пресс-служба на Youtube.

Как оказалось, 37-летний харьковчанин, который угрожая ножом захватил случайную прохожую, пытался обменять заложницу на мужа своей подруги, с которым хотел разобраться по-мужски. Тот якобы постоянно унижал свою супругу, а в данное время находился в больнице.

Начальник уголовного розыска уговорил мужчину отпустить жертву, а сам занял ее место. Улучив момент, полицейский набросился на оппонента, но был ранен ножом в шею.

Видео инцидента смотреть с 3.57 мин.


Задержанный ранее не был судим, но привлекался в административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

По этому факту открыто уголовное производство по статьям 147 ("захват заложника") и 348 ("покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК Украины. Решается вопрос об оглашении подозрения фигуранту.

Раненый полицейский был прооперирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Луцке вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые в этот момент не находились на службе.

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