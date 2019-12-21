В Луцке с ножом напали на копов: подробности кровавой резни

20 декабря в Луцке вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые в этот момент не находились на службе.

Как сообщает в пресс-службе Национальной полиции, сотрудники были очевидцами избиения человека и попытались остановить правонарушение.

"Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения случайному прохожему. На защиту пострадавшего вступились двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, знакомый правоохранителей и другие прохожие", - отмечают в ведомстве.

Злоумышленники никак не реагировали на замечания полицейских, после чего один из них нанес ножевые ранения полицейским и одному из гражданских.

"Одного полицейского госпитализировали, двух других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили", - добавили в полиции.

Злоумышленника задержали. Это был 20-летний местный житель. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор Юрию Каминскому, который убил своего знакомого и его малолетнего сына.