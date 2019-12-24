На открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту произошел серьезный конфуз: видео

Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Керченский пролив Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за торжественной части, однако в состав все-таки попал.

Об этом сообщают росСМИ.

Калеущенко вместе с руководителем компании-перевозчика участвовал в официальной торжественной части. Пока они докладывали президенту России, поезд тронулся без них. На видеотрансляции можно было заметить, как за спинами мужчин отъезжает состав.

"Догоняйте", - улыбнулся Владимир Путин.

Позже Александр Калеущенко рассказал журналистам, как попал в поезд. По словам начальника состава, обогнать его удалось благодаря "Сапсану".

"Следующим поездом "Сапсан" мы обогнали поезд №7 "Таврия" и встретили его в Угловке. Наш поезд прибывал в 17.13, а мы прибыли в Угловку уже в 16.30, то есть мы ещё ждали вас почти 50 минут", - рассказал начальник поезда.

Калеущенко заявил, что опоздал на собственный поезд впервые за семь лет, что работает. Но за состав он не волновался.

"Я был уверен в своей поездной бригаде, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно", - заявил он.

Напомним, что в Европейском союзе (ЕС) считают, что открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.