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В России похвастались запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту: фото и видео

понедельник, 23 декабря 2019, 13:12
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В понедельник, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин проехал по железной дороге на мосту из оккупированного Крыма в Тамань на автобусе и таким образом запустил движение по железнодорожной ветке моста.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Путина сопровождали рабочие компании, которая строила мост.

"Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту: Первый состав отправился через Керченский пролив", - рассказал у себя в соцсетях журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Также было опубликовано видео, как российский президент общается с кем-то в локомотиве поезда, который готовится к отправке из оккупированного РФ украинского полуострова, и фото улыбающегося лидера страны-агрессора из кабины машиниста.

Как сообщал "Апостроф", ранее крымский блогер рассказала об истинной причине строительства российскими оккупантами Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

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