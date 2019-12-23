Шаг к изоляции: в Европе резко отреагировали на "апгрейд" Крымского моста

В Европейском союзе (ЕС) считают, что открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует заявление представителя ЕС.

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - сказано в заявлении.

В Евросоюзе напомнили, что на данный момент Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря. Открытие железнодорожного сообщения по мосту в ЕС считают следующим шагом "к насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается".

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Россией Крымского полуострова" - подчеркнули в заявлении ЕС.

Как сообщал "Апостроф", ранее в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о противоправности открытия железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом