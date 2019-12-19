RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

19:00
В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ
18:17
Экс-участница "МастерШеф" рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу
17:26
Идеальная троица: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой
16:19
STEM is FEM познакомил украинских школьниц с успешными айтишницами и показал офисы крупных IT-компаний
16:15
В сети обсуждают внешность Кейт Бекинсейл - никто не верит, что звезде "Перл Харбор" уже почти 50
16:15
Сертификация в сфере игорного бизнеса в мире является обязательной на уровне государства - эксперт
15:34
Ляшко призвал НАБУ начать расследование в отношении Геруса из-за импорта тока из РФ
15:18
Беременная Бейонсе и яйцо-рекордсмен: самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии
15:17
Энергосообщество ЕС станет медиатором в споре о "зеленых" тарифах между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго - СМИ
14:04
Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео
13:50
8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год
13:35
Comic Con Ukraine 2020 объявил даты фестиваля и первого хедлайнера
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дело о расстрелах на Майдане: суд отпустил из СИЗО бывшего бойца "Беркута"

четверг, 19 декабря 2019, 17:55
переглянути новину українською

Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов во время Евромайдана 20 февраля 2014 года, отпустили под домашний арест.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське", ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Информацию изданию подтвердил адвокат Маринченко Александр Горошинский.

Напомним, что 21 ноября по всей Украине массово отметили шестую годовщину начала Евромайдана, переросшего в Революцию Достоинства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: