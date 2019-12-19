Дело о расстрелах на Майдане: суд отпустил из СИЗО бывшего бойца "Беркута"

Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов во время Евромайдана 20 февраля 2014 года, отпустили под домашний арест.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське", ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Информацию изданию подтвердил адвокат Маринченко Александр Горошинский.

Напомним, что 21 ноября по всей Украине массово отметили шестую годовщину начала Евромайдана, переросшего в Революцию Достоинства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.