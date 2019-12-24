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Реальный беспредел: в сети волна гнева из-за решения апелляции по фигурантке дела Шеремета

вторник, 24 декабря 2019, 18:17
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Решение Апелляционного суда Киева, который во вторник, 24 декабря, оставил под стражей на ближайшие два месяца подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, вызвало волну возмущения в сети.

Комментаторы в соцсетях высказывают недоумение, называя происходившее в суде реальным беспределом.

"У меня нет слов. В Украине больше нет прав человека", - отреагировал на решение суда адвокат подозреваемой Владислав Добош.

В сети, в частности, высказали возмущение тем фактом, что в то время, как Юлию Кузьменко оставили под стражей несмотря на поручительство 55 заявителей, снайпера, который подозревается в расстрелах небесной Сотни, отпустили домой под личное обязательство.

Как сообщал "Апостроф", на предыдущем судебном заседании 20 декабря группа поддержки Юлии Кузьменко и ее адвокат Владислав Добуш отказались покидать помещение суда после того, как заседание перенесли на 24 декабря. Спецназовцы тогда начали "зачищать" помещение суда.

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