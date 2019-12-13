Убийство Шеремета: суд принял решение по волонтеру Юлии Кузьменко

Печерский районный суд избрал меру пресечения для волонтера и медика Юлии Кузьменко, которая обвиняется в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста Павла Шеремета.

СУД ИЗБИРАЕТ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРУ ЮЛИИ КУЗЬМЕНКО: ФОТО И ВИДЕО ИЗ ЗАЛА

Суд назначил Кузьменко меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 8 февраля.

Адвокат Владислав Добош заявил о намерении подавать апелляцию.

Прокуратура просила взять Кузьменко под стражу без права залога. По версии следствия, именно она подкладывала взрывчатку под машину погибшего журналиста.

Как ранее сообщал "Апостроф", Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения медсестре и участнице боевых действий на Донбассе Яне Дугарь, которая также является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также читайте о резонансном деле в материале "Апострофа": Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета.