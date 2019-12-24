В Украине опубликовали онлайн-реестр должников: как проверить, есть ли вы в списке

В Минюсте опубликовали реестр должников, в котором насчитывается более 1,7 миллиона украинцев, которые имеют долги за невыполнение решений суда, по выплате алиментов и погашению штрафов, те, кто вовремя не заплатил за коммуналку или кредит.

Об этом сообщается на сайте Опендатабот.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг, а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", – уточняет юрист Никита Подгайный.

Для того, чтобы проверить, есть ли вы в реестре должников, достаточно добавить Опендатабот в мессенджере, отправить свой налоговый номер и проверить свой статус, получив соответствующее оповещение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине запустили новый сервис по оплате госуслуг.