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"Весна" на фоне разрухи: появилось грустное фото с Донбасса

вторник, 24 декабря 2019, 08:40
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В сети показали свежее фото с Донбасса, где из-за аномального тепла распустились деревья.

Соответствующее фото появилось в аккаунте блогера БыльБылева в Twitter.

Фото сделано в понедельник, 23 декабря, на нем по-весеннему распустилось одно их деревьев. Но если присмотреться к снимку более внимательнее, можно заметить разрушенное здание на фоне.

Оказалось, что именно такая разруха в оккупированном Донецке.

Ранее в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

Напомним, что снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе. Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.

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