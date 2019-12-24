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Завтра возьмутся за колбасу: появились меткие фотожабы на "ручное" снижение цен в Украине

вторник, 24 декабря 2019, 20:11
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Призыв президента Украины Владимира Зеленского к представителям участников топливного рынка к снижению цен на горючее на украинских АЗС стал поводом для шуток в сети.

Сразу две фотожабы по этому поводу опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Бабак.

Для первой картинки бы использован кадр из известной советской кинокомедии "Джентельмены удачи", на котором бежавший из мест лишения свободы заключенный Хмырь интересуется у своего коллеги Василия Алибабаевича: "Зеленский сказал цены на бензин снизить. Что, снова ослиной мочой разбавлять будешь?".

На второй картинке изображен президент Зеленский во время посещения гастронома: глава государства требует от присутствующих не улыбаться, а снижать цену на колбасу.

Как сообщал "Апостроф", украинское правительство в ручном порядке уменьшает финансирование в сферах деятельности министерств культуры, образования и здравоохранения, чтобы хватило денег на зарплаты бюджетникам.

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