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Вы загнали нас в угол: в сети появилось "огненное" обращение к Зеленскому, видео

пятница, 20 декабря 2019, 19:49
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В пятницу, 20 декабря, в сети разместили видео, на котором женщина обращается к президенту Зеленскому по поводу ситуации, сложившейся со штрафами за "евробляхи".

Видео появилось в сообществе Киев Автомобильный в Facebook.

"Вы загнали нас в угол. С 1 января мы не сможем растаможиться, мы не сможем пользоваться нашими автомобилями. Более того, мы получим штрафы по 170 тысяч гривен. Мы — это владельцы автомобилей на европейской регистрации. Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детские дома. Я не смогу сделать с этим автомобилем ничего", - заявила женщина.

В конце она на камеру сжигает свой автомобиль.

Видео быстро собрало сотни комментариев.

"А кто мешал купить машину растаможенную? Или растаможить? Все хотели сэкономить! Почему мы должны за полную цену покупать, а кто-то хитро выкручиваться?! Выходите к стенам и просите наш автопром закрыть! Все равно одни корыта! Меньше налог будет! Такая жертва прям.. а кто этот мусор уберёт теперь, ещё вопрос?!", "Так сортируешь мусор, сдаешь старые шины на переработку, учишь детей доносить обертки в корзину, пользуешься кружкой вместо одноразовых стаканчиков etc, а потом какая-то обиженная на жизнь личность берет и на камеру жжет свою карету. Ты чудо, ждало слоя целый год, ну так подожди еще немного, отвези на шрот, я не знаю, подари через олх, зачем жечь ... Нет слов", - пишут в комментариях.

Подробнее о том, насколько серьезным является экологический ущерб от авто на иностранных номерах, и что нужно сделать, чтобы его минимизировать, читайте в материале "Апострофа": Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать.

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