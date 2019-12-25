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Новый год и Рождество в два захода: сети повеселил разговор о том, как украинцы отмечают праздники

среда, 25 декабря 2019, 19:34
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Украинский политик и блогер Виталий Чепинога в юмористическом диалоге объяснил повторное празднование Рождества и Нового года в Украине.

Эта публикация в соцсети Facebook на тему украинских праздников и традиций вызвала бурную реакцию пользователей.

В шутливом разговоре двух вымышленных лиц Чепинога упомянул разницу между Рождеством 25 декабря и Рождеством 7 января, Новым годом и Старым новым годом, а также странные дохристианские традиции, которые присутствуют во многих религиозных праздниках в Украине.

В сети бурно обсуждают этот шутливый пост, преимущественно соглашаясь с автором.

"Да, ради праздников можно сказать живем. Доброе утро! Спасибо за настроение!", "Некоторые вообще с Хануки начинают", - пишут комментаторы в сети.

О том, как 25 декабря католики всего мира отмечают Рождество, читайте в материале "Апострофа": Католическое Рождество 2019: как праздновать и что нельзя делать

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