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Новый вид извращений: появилось "дикое" видео встречи в Крыму поезда из России

среда, 25 декабря 2019, 14:54
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Из России начали прибывать первые поезда в оккупированный Крым, для которых было открыто сообщение по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив.

Видео со странной реакцией некоторых крымчан на прибытие российского поезда опубликовано на странице "Юг. МБХ медиа" в соцсети Facebook.

“В Крым прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Местные жители встретили его с радостью, одна женщина даже расцеловала вагон поезда”, - сказано в сообщении.

На видео жительница Крыма, стоя на перроне расцеловывает вагон российского поезда, оставляя губной помадой надпись "Ура".


В сети по этому поводу делятся едкими замечаниями.

"Интересно, как называется это странное извращение?", "Букву "Д" пропустила, как мне кажется. Или три ошибки в слове))", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Европейском союзе отреагировали на открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом. В ЕС считают, что это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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