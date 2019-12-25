Россия похвасталась запуском первого поезда по Керченскому мосту в Крым: в сети жестко ответили

В России запустили первый поезд из Москвы в оккупированный Крым, который проедет по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Во вторник, 24 декабря, поезд отправился из Казанского вокзала. Известно, что на него куплено 973 билета. В Симферополь состав прибудет утром в четверг, 26 декабря.

В сети обратили внимание на интересную деталь.

Фото: РИА Новости

Ранее "Апостроф" сообщал, что начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Керченский пролив Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за торжественной части, однако в состав все-таки попал.

Напомним, что в Европейском союзе (ЕС) считают, что открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.