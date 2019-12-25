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Фото топлесс и алкоголь: на заводе в России выпустили горячий календарь к Новому году

среда, 25 декабря 2019, 04:22
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Крановый завод в городе Набережные Челны (Российская Федерация) подготовил к Новому году эротический календарь с обнаженными женщинами и дорогим алкоголем на картинках.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовав некоторые иллюстрации новогоднего календаря.

"Эротика от кранового завода? Бывает и такое. Горячие работнички из Набережных Челнов выпустили новогодний календарь с блэкджеком и прочим сопутствующим", - сказано в подписи к снимкам.

Оказывается, такие календари завод выпускает начиная с 2007 года. Моделями для календарей становятся работницы предприятия.

"Традиция это давняя: каждый год делать картиночки по мотивам своей работы. Сперва спрашивают желания коллектива, потом воплощают все свои фантазии (ну почти все) на съемочной площадке. Выходит горячо — как длинный цикл погрузки, как задорные работяги в раздевалках, как жар масла в редукторе", - прокомментировали выход календаря в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", раньше в городе Красноярске (Российская Федерация) очевидцы заметили женщину, которая бежала по улице голой, бросив своего ребенка-младенца в гастрономе.

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