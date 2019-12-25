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Появилась меткая фотожаба на поцелуй пенсионерки с поездом из России в Крым

среда, 25 декабря 2019, 18:36
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В интернете посмеялись с поступка российской пенсионерки, которая поцеловала поезд в аннексированный РФ Крым.

Об этом сообщают на странице "Путин есть - ума не надо!" в соцсети Twitter.

Женщина расцеловала один из вагонов. По следам от губной помады видно, что она "нарисовала" на поезде слово "ура". Это пенсионерка сделала, целуя транспорт сообщением из России в оккупированный Крым.

В сети пользователи не упустили момент посмеяться с инцидента. Они опубликовали фотожабу, где пририсовали одну букву "д" к слову "ура".

Как ранее сообщал "Апостроф", в российском Поволжье за поимку серийного убийцы, жертвами которого стали 32 пожилые женщины, объявлено вознаграждение в три миллиона рублей.

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