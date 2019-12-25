Путин попал на меткую карикатуру из-за исторической "битвы" с Западом

В сети появилась забавная карикатура на президента России Владимира Путина и его последнее заявление, направленное против Запада.

Рисунок опубликовал карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре Путин держит в руках палку к которой прикреплена книга истории.

"Выглядит, как одна из переходных форм к Homo Sapiens", "На томике можно было ещё "Учпедгиз", "СССР" или "КПСС" нарисовать. Он только по этим учебникам учил", "Почему без каблуков? И не "история" а "политинформация" надо написать", "Палкой сверху бей", "Доктор истерических наук", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что захватом Крыма руководил президент России Владимир Путин лично.