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Путин попал на меткую карикатуру из-за исторической "битвы" с Западом

среда, 25 декабря 2019, 14:14
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В сети появилась забавная карикатура на президента России Владимира Путина и его последнее заявление, направленное против Запада.

Рисунок опубликовал карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре Путин держит в руках палку к которой прикреплена книга истории.

"Выглядит, как одна из переходных форм к Homo Sapiens", "На томике можно было ещё "Учпедгиз", "СССР" или "КПСС" нарисовать. Он только по этим учебникам учил", "Почему без каблуков? И не "история" а "политинформация" надо написать", "Палкой сверху бей", "Доктор истерических наук", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что захватом Крыма руководил президент России Владимир Путин лично.

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