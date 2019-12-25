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Снегом замело Карпаты и не только: появились новые фото зимы в Украине

среда, 25 декабря 2019, 17:31
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На католическое Рождество, 25 декабря, западную Украину засыпало снегом.

Снимки разместили пользователи социальной сети Instagram.

Люди публикуют фотографии сказочной красоты горной местности страны. Как видно, землю уже засыпало снегом, хотя на остальной территории пока идут дожди. Так, под "белым покрывалом" оказались Закарпатье, Драгобрат и Буковель.

Снега пока не много, однако осадки продолжаются. Потому ожидается, что жители и туристы западной Украины встретят Новый год со снегом.

Как ранее сообщал "Апостроф", несмотря на то, что на большей части территории Украины 25 декабря идут только дожди, в горах Украинских Карпат активно падает настоящий зимний снег. Фото было сделано на горе Поп Иван Черногорский.

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