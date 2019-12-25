RU  UA  EN

среда, 25 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 декабря

11:44
Тянуть дальше нет смысла: озвучен прогноз по судьбе изменений в Конституцию Украины
09:28
Провожаем 2019-й и вспоминаем тех, кто отличился: итоги года от фак-апов до главных побед
07:31
Зеленский жестко отчитал чиновника на важной встрече: сеть взбудоражило видео
07:00
Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году
05:17
Новый год 2020: появились яркие карикатуры с Путиным и Трампом

24 декабря

23:22
Путин выдал "историческую" речь против Запада, оправдав Сталина: в Украине дали мощный ответ
21:30
Нацбанк отличился пикантным новогодним корпоративом: видео и реакция НБУ на скандал
20:55
Черниговская облрада проголосовала за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию
19:00
Тонкая талия всего за 5 простых, но эффективных шагов: как похудеть без диет и таблеток
18:44
Зеленский подписал закон о статусе добровольцев, воевавших на Донбассе
18:28
В украинский прокат выходит мультфильм "Шпигуни під прикриттям"
18:07
Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заметает снегом: появилось яркое фото из Карпат

среда, 25 декабря 2019, 10:33
переглянути новину українською

Несмотря на то, что на большей части территории Украины 25 декабря идут только дожди, в горах Украинских Карпат активно падает настоящий зимний снег.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Facebook спасателями.

На Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста появился снимок, на котором видно, что здание поста заметает снегом.

Фото было сделано на горе Поп Иван Черногорский.

Спасатели также отметили, что погода на их пункте – облачная. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет 6 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщал "Апостроф", несмотря на аномально теплую зиму, в конце декабря на территории Украины возможны снегопады.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: