Заметает снегом: появилось яркое фото из Карпат

Несмотря на то, что на большей части территории Украины 25 декабря идут только дожди, в горах Украинских Карпат активно падает настоящий зимний снег.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Facebook спасателями.

На Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста появился снимок, на котором видно, что здание поста заметает снегом.

Фото было сделано на горе Поп Иван Черногорский.

Спасатели также отметили, что погода на их пункте – облачная. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет 6 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщал "Апостроф", несмотря на аномально теплую зиму, в конце декабря на территории Украины возможны снегопады.