Даже не матрасами: в России отметились "инновацией" при ремонте дорог, видео

В Ставропольском крае, Россия, в селе Левокумского района дорожные ямы засыпали смесью из кукурузы и песка.

Об этом сообщается на странице "Двач" в Twitter.

Авторы отметили, что такой подход является чрезвычайно экологическим, хоть и не экономным.

"В Левокумском селе дорожные ямы "чинят" кукурузой и песком. Вегетарианский цементный раствор, потому что экология на первом месте", - заметили администраторы.

В Левокумском селе дорожные ямы «чинят» кукурузой и песком



Вегетарианский цементный раствор, потому что экология на первом месте pic.twitter.com/MgXeF2I50E — Двач (@ru2ch) 26 декабря 2019 г.

В комментариях под публикацией читатели страницы предложили укладывать в ямы популярное в России быстрое питание, либо что-нибудь более съедобное, чем придуманная коммунальщиками смесь. Также было отмечено, что "асфальт из кукурузы" будет разлагаться из-за природных факторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер заметила "латки" на незаконно построенном из оккупированного Крыма в Россию Керченском мосту, что указывает на некачественную укладку дорожного покрытия.

До этого в российском Воронеже пользователи сетей заметили "отремонтированную" с помощью матрацев дорогу.