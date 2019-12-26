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Даже не матрасами: в России отметились "инновацией" при ремонте дорог, видео

четверг, 26 декабря 2019, 16:53
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В Ставропольском крае, Россия, в селе Левокумского района дорожные ямы засыпали смесью из кукурузы и песка.

Об этом сообщается на странице "Двач" в Twitter.

Авторы отметили, что такой подход является чрезвычайно экологическим, хоть и не экономным.

"В Левокумском селе дорожные ямы "чинят" кукурузой и песком. Вегетарианский цементный раствор, потому что экология на первом месте", - заметили администраторы.

В комментариях под публикацией читатели страницы предложили укладывать в ямы популярное в России быстрое питание, либо что-нибудь более съедобное, чем придуманная коммунальщиками смесь. Также было отмечено, что "асфальт из кукурузы" будет разлагаться из-за природных факторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер заметила "латки" на незаконно построенном из оккупированного Крыма в Россию Керченском мосту, что указывает на некачественную укладку дорожного покрытия.

До этого в российском Воронеже пользователи сетей заметили "отремонтированную" с помощью матрацев дорогу.

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