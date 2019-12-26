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Использовали и выбросили: офицер ВСУ поделился фото и историей одноногого боевика

четверг, 26 декабря 2019, 03:24
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В сети рассказали историю одноногого боевика Влада Филина, который воевал за ДНР-ЛНР, а сейчас никому не нужен.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram.

Влад Филин с позывным "Фагот" сделал протез для ноги из подручных материалов.

"Слева обрезок бутылки с поролонном и проволочкой - это протез ноги на машине ездить. Справа, обрезок бутылки с сантехническим силиконом и куском трости - это ходить. Правда, он уже сломался, бутылка не выдерживает, но идея была рабочая", - пишет Филин.

"Родина бросит тебя сынок! Всегда! Раненый представитель российско - оккупационных войск сделал себе протез из подручных материалов. Тот момент, когда тебя использовали и выбросили как мусор", - комментирует офицер..

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия.

Также, на Донбассе самоликвидировался Геннадий Гутковский с кличкой "Гуня". Гутковский до своей самоликвидации скрывался от органов предварительного расследования.

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