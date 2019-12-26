Кого Украина готовит для обмена с боевиками ДНР-ЛНР: названы фамилии

В рамках процедуры "большого обмена", о котором договорились на встрече в "нормандском формате" в Париже, в Россию будут переданы обвиняемые в совершении теракта в Харькове.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське".

О том, что Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий включены российской стороной в список обмениваемых лиц стало известно из выступления на заседании суда по их делу прокурора Владимира Лымаря. В связи с этим, прокурор просил суд освободить их из-под стражи.

Кроме того, в списке для обмена значится подозреваемый в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря, из ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения для обвиняемого во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее районный суд Мариуполя изменил меру пресечения "мариупольским террористам" Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых также входят в список на обмен.