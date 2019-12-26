RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

13:40
В Украине резко рухнули цены на бензин: сколько стоит топливо
12:49
Кто из украинцев имеет право выйти на пенсию в 50 лет: детальное разъяснение
12:23
​ С заботой о потребителе: пополнение карт Альфа-Банк в терминалах EasyPay будет без комиссии
07:45
Падение продолжается: курс валют в Украине на 26 декабря
07:28
В России сделали громкое заявление о сроках газового соглашения с Украиной

25 декабря

19:00
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России: в чем суть
16:29
"Дыра" в госбюджете: появился прогноз, кто может остаться без выплат в Украине
15:18
Главный оперативник ГФС Мацюк отдал команду по давлению на бизнес и вымогательству - блогер
08:43
Нацбанк обновил курс валют на 25 декабря: сколько стоит доллар
07:17
Есть два вида договора: украинцам детально объяснили, как можно купить стаж для пенсии

24 декабря

14:31
В Украине увеличили размер соцпомощи: кто будет получать больше
12:18
Если нет документов: появилось разъяснение, как доказать трудовой стаж для пенсии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Черкассами загадочно погиб 16-летний школьник: детали трагедии и фото

четверг, 26 декабря 2019, 18:11
переглянути новину українською

Недалеко от города Каменка (Черкасская область) одинадцатиклассник местной школы бросился под поезд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Как стало известно, трагедия произошла в среду, 25 декабря, около 17:30. Ученик 11 класса Каменской ОСШ I-III ст. №2 с углубленным изучением отдельных предметов по имени Ярослав бросился под грузовой поезд на участке железной дороги между городом Каменка и селом Плясивка.

По словам пресс-секретаря ГУНП в Черкасской области Дмитрия Грищенко, полиция рассматривает самоубийство как основную версию этого трагического случая.

В школе, где учился подросток, о нем самые лучшие отзывы. "Парень из хорошей семьи, ответственный, хорошо учился, активно участвовал во всех школьных, городских, областных мероприятиях, "джуровец", МАНовец. Замечательный ребенок", – сказала директор учебного заведения Людмила Емец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото из личной страницы в Instagram 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета (Одесская область), которого нашли мертвым в комнате общежития.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: