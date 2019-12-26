Под Черкассами загадочно погиб 16-летний школьник: детали трагедии и фото

Недалеко от города Каменка (Черкасская область) одинадцатиклассник местной школы бросился под поезд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Как стало известно, трагедия произошла в среду, 25 декабря, около 17:30. Ученик 11 класса Каменской ОСШ I-III ст. №2 с углубленным изучением отдельных предметов по имени Ярослав бросился под грузовой поезд на участке железной дороги между городом Каменка и селом Плясивка.

По словам пресс-секретаря ГУНП в Черкасской области Дмитрия Грищенко, полиция рассматривает самоубийство как основную версию этого трагического случая.

В школе, где учился подросток, о нем самые лучшие отзывы. "Парень из хорошей семьи, ответственный, хорошо учился, активно участвовал во всех школьных, городских, областных мероприятиях, "джуровец", МАНовец. Замечательный ребенок", – сказала директор учебного заведения Людмила Емец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото из личной страницы в Instagram 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета (Одесская область), которого нашли мертвым в комнате общежития.