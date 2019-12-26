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Появилось фото студента, погибшего страшной смертью в общежитии вуза под Одессой

четверг, 26 декабря 2019, 15:38
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В сети опубликовали фото из личной страницы в Instagram 20-летнего студента Измаилского государственного гуманитарного университета (Одесская область), которого нашли мертвым в комнате общежития.

Фото погибшего юноши с надписью "Пусть земля тебе будет пухом" опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

Напомним, что студент 3-го курса Измаильского государственного гуманитарного университета совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. В петле его нашел сосед по комнате. Основной причиной самоубийства студента считают неудавшиеся отношения с девушкой.

Как сообщал "Апостроф", в Сквирском отделе полиции (Киевская область) 21-летний сотрудник во время суточного дежурства, находясь в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.

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