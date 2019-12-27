Маски-шоу и дыра в бюджете: появилась меткая фотожаба на "работу" команды Зеленского

В сети появилась меткая фотожаба на работу команды президента Украины Владимира Зеленского и запрет секонд-хендов.

Соответствующее фото появилось в Facebook пользователя Марины Пастернак.

Герои мультфильма "Шрек" на фотожабе рассуждают как решить проблему дефицита бюджета.

Звучат разные варианты: перестать делать "Маски-шоу" иностранным инвесторам, легализировать медицинский канабис, игорный бизнес, ввести рынок земли.

В финале Осел предлагает запретить секонд-хенды.

Напомним, что в Кабинете министров предложили запретить ввоз секонд-хенда в Украину, однако пользователи сети не поддержали идею, а наоборот осудили ее.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировало видео открытия магазина секонд-хенда в Днепре.