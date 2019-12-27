В Украине задержали российского "вора в законе" из базы Интерпола: фото

В Новой Каховке задержали 54-летнего "вора в законе", который находится в межгосударственном розыске.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчину задержали сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения.

Сейчас государственной миграционной службой решается вопрос о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Фото: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории г. Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск. Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус "вора в законе". В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Фото: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонщины.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Как ранее сообщал "Апостроф", ночью 22 ноября на трассе Киев-Чоп правоохранители задержали вора в законе, в криминальном мире известный как "Тенго Питерский".