RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

13:55
Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон поделилась трогательными фото с отцом
13:40
В Украине задержали российского "вора в законе" из базы Интерпола: фото
13:35
В центре Киева молодежь устроила пробежку голышом: опубликовано видео
13:28
Все поют песню из "Ведьмака", но Лютику из сериала уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас
13:16
Ни мира, ни войны: в чем проблема Зеленского и чего добивается Кремль в переговорах по Донбассу
13:01
Сцену с Дональдом Трампом вырезали из фильма "Один дома 2": президент потроллил обиженных
12:59
Трагедия в больнице под Днепром: появились фото погибшей и рассказ мужа
12:45
Как и когда регистрироваться на пробное ВНО: инструкция для абитуриентов
12:39
Группа KAZKA выпустила новый альбом NIRVANA - его посвятили внезапной и бурной любви
12:32
Синоптик предупредила о штормовой погоде в Украине
12:07
Под Киевом пьяный лихач протаранил спортклуб: фото и видео момента ДТП
12:05
ВСУ получили новый боевой самолет: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине задержали российского "вора в законе" из базы Интерпола: фото

пятница, 27 декабря 2019, 13:40
переглянути новину українською

В Новой Каховке задержали 54-летнего "вора в законе", который находится в межгосударственном розыске.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчину задержали сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения.

Сейчас государственной миграционной службой решается вопрос о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Фото: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории г. Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск. Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус "вора в законе". В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Фото: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонщины.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Как ранее сообщал "Апостроф", ночью 22 ноября на трассе Киев-Чоп правоохранители задержали вора в законе, в криминальном мире известный как "Тенго Питерский".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Излечить волшебством, или герои "Острова сокровищ" в Институте сердца

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: