В Украине собрали автоелку рекордных размеров: фото и видео

В пятницу, 27 декабря, в Харькове, где в этот же день произошел пожар в здании облгосадминистрации, 450 автомобилистов устроили флешмоб, построив новогоднее дерево из машин.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото.

Флешмоб организовали на пустыре, напротив стадиона "Металлист". Четыре с половиной сотни (по примерным подсчетам) автомобилей выстроились согласно схеме, а беспилотник сверху запечатлел картину.

Одной из причин флешмоба стало желание харьковских автомобилистов побить рекорд Запорожья, где в 2017 году в форме елки выстроились 270 автомобилей.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы запустили в сети патриотический фотофлешмоб как ответ на заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, который сказал, что якобы мир в Украине неизбежен, а против этого выступает лишь воинствующее меньшинство.