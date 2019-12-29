Немного чуда: синоптик рассказала украинцам, какой погоды ждать на Новый год

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в новогоднюю ночь в Украине будет падать мокрый снег.

Об этом она написала в Facebook.

Ближайшей ночью на 30 декабря в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах может быть ниже, в большинстве областей 1-6 градусов, на юге около нуля.

Завтра днем температура воздуха составит 0-3 градуса мороза. в южной части 0-4 градуса тепла, на дорогах гололедица.

Осадки маловероятны, разве вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская область.

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем до -1-3 градусов. На дорогах гололедица.

31 декабря усилится ветер, но днем потеплеет до +3 градусов.

В ночь на 1 января - снег, температура воздуха будет колебаться около нуля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствии снега в новогодние праздники.