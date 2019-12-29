Обмен пленными на Донбассе: онлайн видео трансляция

На КПВВ "Майорское" в Донецкой области начался большой обмен пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже.

Онлайн-трансляция этого события ведется на странице Офиса президента Украині в соцсети Facebook.





Как известно, Украина может передать боевикам бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", утром в воскресенье, 29 декабря, группа активистов продолжила блокирование выезда автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.