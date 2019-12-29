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Перекрывают выезды из СИЗО: появились новые детали и фото акции в Киеве против обмена экс-беркутовцев

воскресенье, 29 декабря 2019, 09:29
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Утром в воскресенье, 29 декабря, группа активистов продолжила блокирование выезда автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

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По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить активисты, которые пытаются не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Количество участников несколько уменьшилось и они разбились на группы, которые следят за возможными выездами из территории СИЗО. Главный подъезд к пенитенциарному учреждению ранее был заблокирован мусорными баками.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники прокуратуры подтвердили, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах во время Майдана 2014 года, находятся в списках на обмен пленными.

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