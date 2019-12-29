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Опубликован первый список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР

воскресенье, 29 декабря 2019, 13:15
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В воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой проходит обмен пленными между Украиной и ЛДНР. Появился список освобожденных украинцев.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Около 12:00 из автобуса выпустили первых украинских военнопленных. Среди них были Иван Деев и Юрий Евтушок, которые ранее значились в списках на обмен.

Кроме того, освобождены Эдуард Алоян, Виктория Воронина, Татьяна Горбулич, Владимир Данильченко, Валентина Еременко, Сергей Иванчук, Роман Картишко, Денис Олейник, Анастасия Мухина, Александр Пауков, Михаил Сикацкий, Анатолий Семеренко, Елена Сорокина, Валерий Тарасюк, Андрей Яровой.

Как сообщал "Апостроф", группа активистов утром 29 декабря блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

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