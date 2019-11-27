Доллар падает - хлеб дорожает: как власть будет бороться с ростом цен на продукты

Украина три года назад отказалась от госрегулирования цен, и сегодня, как эксперты, так и рядовые граждане констатируют, что продукты в нашей стране стоят не дешевле, а иногда и дороже, чем у соседей. При том, что их качество зачастую хуже, чем за рубежом. Несмотря на то, что среднестатистически зарплаты в Украине постоянно растут, для многих граждан покупка даже базового продуктового набора становится сокрушительным ударом по семейному бюджету. "Апостроф" изучил мировой опыт решения этой проблемы.

Жительница небольшого городка на западе Украины Мария М. в ноябре вернулась домой после двухмесячного отсутствия – женщина была на заработках в Польше, где трудилась по временному контракту. Радость возвращения на родину омрачилась осознанием того, что цены в магазинах за время ее отсутствия существенно выросли.

И это при том, что стоимость украинской гривны за это время не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Соответственно, обменный курс злотого к гривне, как и других иностранных валют, снизился, и деньги, которые Мария привезла из Польши, потеряли в цене - во-первых, из-за изменившегося курса, во-вторых, потому что в гривнах цены, как было отмечено, выросли.

Два месяца – значительный срок, за который многое может измениться (и изменилось). Однако люди, которые никуда из страны не уезжали, также отмечают, что цены в магазинах подросли, при том, что для них этот процесс был постепенным, а потому - не столь заметным. "Выросли однозначно, хоть немного, но выросли", - рассказала "Апострофу" киевлянка К., домохозяйка, которая ведет семейный бюджет и регулярно покупает продукты.

Особенно заметно подорожание хлеба, который, как писал "Апостроф", уже существенно дороже, чем в Польше и Литве, и по цене (увы, не по качеству) приближается к "старой Европе", где цены в среднем пока еще выше.

Да здравствует свободный рынок

В Украине ранее существовало государственное регулирование цен, однако оно было отменено Кабинетом министров – сперва в тестовом режиме с 1 октября 2016 года, а затем полностью – с 1 января 2017-го.

Спустя какое-то время в стране начали звучать робкие предложения о возвращении в том или ином виде госрегулирования на продукты питания, в первую очередь, на так называемые социальные продукты.

ХлебФото: pixabay.com

Примерно год назад с таким предложением выступил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, который сохраняет свои полномочия по сей день. По его словам, для того чтобы замедлить рост цен, было бы целесообразно снизить ставку НДС на продукты питания (в Украине она составляет на все товары и услуги 20%), а также ввести, по аналогии с европейскими странами, максимальные торговые наценки: на продукты питания - не более 15% от цены производителя, на другие товары - не более 30% от цены производителя, на импортные товары не более 30% от таможенной стоимости.

Следует отметить, что идею введения (читайте "возвращения") госрегулирования цен поддерживают в Украине далеко не все. "Я категорически - против. Если экономика рыночная, такие методы неприемлемы", - сказал в комментарии изданию глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, введение госрегулирования порождает дефицит в первую очередь тех товаров, на которые такое регулирование распространяется.

Действительно, когда в Кабмине в 2016 году рассматривался вопрос отмены госрегулирования, этот аргумент был одним из главных: дескать, если ограничивать цены на определенные товары, эти товары могут просто исчезнуть с полок магазинов, так как производителям будет невыгодно их производить, а торговым сетям – продавать. Кроме того – и, надо признать правоту такого аргумента, – из-за торговых надбавок, даже если товар не исчезал из продажи, его качество существенно падало, так как производители экономили на качественных ингредиентах, а его фактический объем или вес – также из соображений экономии – уменьшался. То есть, утверждали сторонники отмены госрегулирования, по сути, реального снижения цены, например, на хлеб, социальные сорта которого все больше теряли в качестве и размере, не было.

Например, если взять хлеб, то реального улучшения его качества не произошло (качественный хлеб и раньше был дороже социального), но цены на него существенно выросли и, похоже, не собираются останавливаться.

А как в Европе?

Что до дефицита товаров на рынке, то этого, в целом, удавалось избегать в течение более чем 20 лет – с того времени, как в Украине в 1996 году ввели госрегулирование цен на социальные продукты питания, отметил в разговоре с "Апострофом" директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"То есть, это работало в Украине достаточно долго. В 2016 году это решили убрать, и мы увидели, что цены на отдельные продукты начали расти, хотя нас убеждали, что это не так", - пояснил он.

При этом, по словам Алексея Дорошенко, регулирование цен является вполне европейской практикой: "Мы подписали соглашение об ассоциации с Европой? Почему мы говорим, что мы идем в абстрактную Европу, но при этом не учитываем европейских правил?" Эксперт рассказал, что в минувшие годы в правительстве звучали предложения ввести французскую систему мониторинга, которая гораздо жестче регулирования цен на социальные продукты, существовавшего на то время в нашей стране. "Там в целом мониторится 3000 видов продуктов питания, а у нас на то время было 23 вида продуктов питания - и где жестче?" – риторически спрашивает он.

Можно ли в таком случае вернуть госрегулирование цен в Украине? "Если этот инструмент на протяжении определенного времени может помочь Украине, то почему нет? - сказал "Апострофу" член Украинского общества финансовых аналитиков Тарас Коваль. - И отслеживать, будет ли он мешать, или нет, и в какой момент его отменить". Он напомнил, что в некоторых других сферах, например, в системе ЖКХ, госрегулирование присутствует и сегодня, поэтому тут все зависит от политической составляющей – если будет политическая воля, то оно (госрегулирование) вернется в той или иной форме, или останется в том виде, в котором существует сегодня.

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Но, чтобы вернуть госрегулирование, нужен специальный госорган, который бы обеспечивал выполнение государственной дисциплины цен, сказал в комментарии изданию исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Таким органом в Украине была Государственная инспекция по контролю за ценами (Госценинспекция), но ее упразднили в связи с отменой госрегулирования. "Его (госорган) с такой помпой закрывали, говоря, что он является рассадником коррупции, и теперь его возвращать? - Этого не будет", - убежден эксперт.

Продукты по карточкам

Как было отмечено выше, еще одним инструментом регулирования цен является снижение ставки НДС. В Украине этот налог составляет 20%, тогда как в странах ЕС на продукты питания его ставка существенно ниже. По словам Алексея Дорошенко, в Германии, например, ставка НДС - 7%, в Польше – 5%, во Франции – 2,5-7%. "То есть, мы, очевидно, очень богатая страна, раз можем себе позволить делать наценки гораздо выше, чем в Европе (за редким исключением - например, в Латвии НДС составляет 21%)", - отметил эксперт.

Возможно ли снизить НДС на продукты питания в Украине до уровня европейских ставок? - Возможно. Но, как говорит Олег Пендзин, отечественные налоговые органы всячески противятся этому, так как им, якобы, будет сложно администрировать такой налог. "Европейцам несложно его администрировать ради народа, а нашей налоговой - сложно", - подчеркнул он.

По словам эксперта, европейские страны регулируют цены также путем предоставления дотаций собственным фермерам, но "европейцы богаче, поэтому могут себе это позволить".

Есть, на самом деле, и другие способы регулирования цен. "Поддержка малообеспеченных должна осуществляться в рамках механизма соцвыплат живыми деньгами", - убежден депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.

С этим согласен Олег Пендзин. По его словам, в США, например, есть практика бесплатной раздачи продуктов питания. "42 миллиона американцев (при общем населении почти 330 миллионов, - "Апостроф") подпадают под эту программу - если у вас доход ниже, официально зарегистрированного в данном штате, вы имеете право на талоны на бесплатные продукты питания", - пояснил он. Что-то подобное можно сделать и в Украине, считает эксперт: "Если вы делаете субсидии на ЖКХ, сделайте субсидии на продукты питания. Но, пока государство этим вопросом не озадачится, ничего не будет".