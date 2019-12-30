Служат плечом к плечу: волонтеры рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ

Волонтеры поделились интересной историей об отце и сыне, которые служат в ВСУ и защищают Украину плечо к плечу.

О ней рассказали на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

Валерий служит в ВСУ около 10 лет. У мужчины четверо сыновей - младшему едва исполнилось пять, старшему - 25. Вместе со старшим мужчина бок о бок защищает Украину на передовой.

"Иногда общаешься с людьми, и слышишь, что тому не надо, другой не хочет, но все же кто-то должен защищать государство. Мирное население пусть не волнуется, мы сделаем все и даже больше, чтобы они спали спокойно", - говорит военнослужащий Валерий.

На Донбасс Валерий с сыном пошли сразу после начала военных действий. Сын военного проходил службу в десантно-штурмовой бригаде. Отец очень волновался, когда парень выполнял боевые задачи по защите Донецкого аэропорта, но, к счастью, все обошлось.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть впечатлила история украинки-воина ВСУ.