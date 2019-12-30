Стало известно о новой наглой провокации ФСБ на границе с Крымом

ФСБ России задержала двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный РФ Крым в обход пунктов пропуска.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Крым.Реалии", российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

При этом, российские оккупанты уверяют, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Россией Крыма "перебивались случайными заработками".

В тоже время, российские спецслужбы не называют имена мужчин. Кроме того, на данный момент узнать что-либо о судьбе задержанных проблематично.

Как сообщал "Апостроф", в резолюции о защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН, осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека, а также политика РФ по изменению демографической ситуации в Крыму.